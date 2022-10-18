В Ростове на 9 ноября перенесли суд над замкомандиром украинского нацбатальона

Заседание прошло в Южном окружном военном суде. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове начали рассматривать дело заместителя командира украинского нацбатальона «Айдар*» Дениса Мурыги. Заседание прошло 18 октября в Южном окружном военном суде.

В ходе заседания была установлена личность Мурыги. На вопрос о двойном гражданстве - Российская Федерация и Украина подсудимый признался, что родился Крыму. В городе Харькове он окончил институт гражданской обороны. Мурыга также рассказал, что до задержания он находился городе Рубежное Луганской области.

После этого рассмотрение дела было перенесено из-за недостаточного состава судей. Обычно такие дела рассматривают три военных судьи. Но 18 октября один из троих судей не смог присутствовать по уважительной причине.

— Судьей был объявлен перерыв в судебном заседании до 9 ноября, до 10 часов утра, — прокомментировали в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Напомним, в отношении Дениса Мурыги было заведено уголовное дело по части 2 статьи 208 «Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании», не предусмотренном законодательством данного государства». Его подозревают в организации подрыва моста в Луганской Народной Республике. В настоящее время он находится под стражей.

*«Айдар» — запрещенное в России националистическое военное формирование.