В Ростовской области должник испугался остаться без автомобиля и оплатил штраф в 700 тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области приставы напугали должника перспективой лишиться автомобиля и заставили оплатить крупный штраф. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП Ростовской области.

Мужчине надлежало оплатить уголовный штраф в размере 700 тысяч рублей. Но сделать это он не торопился. Судебный пристав сообщил должнику о том, что дело в отношении него взято в исполнение и предупредил, что в случае непогашения долга в срок наказание может быть заменено более строгим. Но и этого не напугало злостного неплательщика.

После этого правоохранители проверили, какое имущество находится в собственности у должника. Сотрудники ГИБДД сообщили, что у мужчины есть автомобиль, тогда пристав-исполнитель внес постановление о запрете любых регистрационных действий в отношении машины.

- Затем судебным приставом-исполнителем вынесено представление в суд о замене уголовного штрафа другим видом наказания. Ознакомившись с данным представлением, должник осознал возможные последствия в случае неуплаты штрафа, и опасаясь лишиться автомобиля, предпринял все меры к оплате уголовного штрафа в полном объеме, - отмечается в сообщении.

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Следователи разбираются в обстоятельствах дела.