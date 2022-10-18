В Ростове 17 октября скончался бывший главный архитектор

Владимир Гейер ушел на 71-м году жизни. Фото: сайт администрации Ростова.
На 71-м году жизни в Ростове-на-Дону ушел из жизни бывший главный архитектор Владимир Гейер. О его кончине сообщили бывшие коллеги архитектора.
Владимир Гейер окончил Ташкентский политехнический институт в Узбекистане. Там же он начал и свою профессиональную карьеру. Дослужился до звания главного архитектора города Алмалык.
Гейер занимал должность директора департамента архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону с начала нулевых до 2006 года. Повторно эту должность он занял с 2012 по 2014 годы. Также мастер трудился на посту главного архитектора в городах Гуково и Таганрог.
Из мэрии донской столицы Владимир Гейер ушел в 2014 году и устроился главным архитектором частной компании «Ростовгражданпроект» и компании «СпецКомплексПроект». Свою преподавательскую действительность специалист начал в 2020 году в ДГТУ.
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