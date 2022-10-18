Во вторник в Ростове-на-Дону столбик термометра поднимется до 18 градусов

В донской столице установится ясная погода без осадков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Температура воздуха в Ростове во вторник, 18 октября, поднимется до 18 градусов в дневные часы. Об этом сообщает региональный Росгидрометцентр.

В донской столице установится ясная погода без осадков. Ветер восточный и юго-восточный с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью температура воздуха 1-3 градуса.

В Ростовской области переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный и юго-восточный с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду, днем местами по северу порывы 10-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью 0-5 градусов, по северу и востоку до минус 6 градусов. В дневные часы — 11-16 градусов, по югу до 18 градусов. Местами в южных и юго-восточных районах высокая пожароопасность.

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