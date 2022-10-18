Снижена минимальная ставка по кредитам наличными в банке ВТБ

Банк в октябре снизил минимальную ставку по кредитам наличными на 1 п.п. Клиенты могут получить средства на кредит или рефинансирование по ставке от 4,4% при подаче заявки онлайн и оформлении страхования. На первом этапе предложение действует до конца октября, сообщают в пресс-службе ВТБ.

Максимальный срок кредита наличными составляет 7 лет, максимальная сумма – до 7 млн рублей. Одобрение заявки, поданной на сайте или в мобильном приложении банка, занимает 2 минуты. Если сумма кредита не превышает 300 тыс. рублей, для его оформления потребуется только паспорт. Получить средства клиент может в отделении ВТБ или на свой счёт.

Рефинансировать в банке можно любые кредиты, полученные не менее трех месяцев назад. На ближайшее время ставка по продукту на сумму от 30 тыс. до 7 млн рублей составит от 4,4% с учетом дисконта при подаче заявки онлайн и оформления страхования.

НАША СПРАВКА

За девять месяцев текущего года клиенты банка оформили более 750 тыс. кредитов наличными на 461 млрд рублей. За последние три месяца банк запустил экспресс-кредитование, а также снизил количество документов, необходимых для получения займа до 1,5 млн рублей. Максимально возможная сумма займа, оформленного по паспорту, увеличилась до 300 тысяч рублей. ПАО Банк ВТБ. Генеральная лицензия Банка России №1000.