Влюбленная пара застряла на машине в Таганрогском заливе

Ребята решили покататься по оголившемуся при отливе берегу, и вот что из этого вышло. Фото: областная служба спасения на водах

Свидание на живописном берегу Таганрогского залива окончилось вызовом спасателей. Парень и девушка решили покататься по дну залива возле села Боцманово в Неклиновском районе и увязли на машине. Об этом читателям «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в областной службе спасения на водах.

- Пара не знала, что песок в заливе вязкий и коварный. Вскоре полноприводная иномарка увязла в толще песка и ила, - поделились подробностями в пресс-службе.

Сами выбраться ребята не смогли. Тем временем на улице стремительно темнело, а ночевать на берегу, когда могла вернуться вода, было просто опасно для жизни. Не говоря уже о том, что заметно похолодало.

Тогда пара позвонила по номеру «112» и обратилась за помощью к спасателям.

- Прибыв на место, спасатели Таганрогского поисково-спасательного подразделения с помощью троса вытянули машину из песчано-илистого дна и вернули на твердое покрытие проселочной дороги, - рассказали счастливое завершение истории в службе спасения на водах.

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