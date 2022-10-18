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Общество18 октября 2022 11:39

В Ростове на проспекте Шолохова из-за ДТП образовалась пробка

Авария случилась на кольце в районе Пригородного автовокзала
Лейла МИРИШОВА
На дороге образовался многокилометровый затор.

На дороге образовался многокилометровый затор.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону на проспекте Шолохова из-за ДТП образовалась многокилометровая пробка.

По словам очевидцем, авария случилась в районе Пригородного автовокзала. Два легковых автомобиля не смогли удержать безопасное расстояние и столкнулись. Из-за чего на дороге образовался многокилометровый затор.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", движение на участке до сих пор затрудненно. Водителям стоит быть внимательнее при выборе маршрута.

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Полиция занимается выяснением обстоятельств произошедшего

(Подробности)