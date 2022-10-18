В Калмыкии весь автопарк дорожников оказался под арестом

Пока имущество не продано, им можно пользоваться - чинить дороги. Фото: УФССП по Республике Калмыкия

Более четырех миллионов рублей по налогам и свыше 650 тысяч рублей исполнительского сбора задолжало одно из муниципальных дорожных управлений в Калмыкии. Поэтому судебным приставам не оставалось ничего другого как наложить на весь автопарк арест. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы Судебных приставов по Республике Калмыкия.

Под арест попали «КамАЗы», полуприцепы самосвала, служебные автобусы, легковушки — всего 17 автомобилей. Ранее в течение нескольких лет с расчетного счета управления были списаны в кредитных учреждениях более шести миллионов рублей.

- В случае неисполнения должником – организацией требований исполнительного документа в десятидневный срок с момента составления акта ареста, арестованное имущество будет передано на оценку и реализацию в территориальном управлении Росимущества, - уточнили в службе судебных приставов по Республике Калмыкия.

А после реализации указанного автотранспорта денежные средства перечислят в пользу взыскателя.

Также приставы обратили внимание, что до момента продажи техники должник остается с правом пользования.

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