Ростовских школьников и студентов научат пенсионной грамотности

Школьников и студентов научат считать пенсионные баллы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Две тысячи донских школьников и студентов пройдут занятия по пенсионной грамотности. Их проведут более 60 специалистов Пенсионного фонда по Ростовской области.

- Ребята узнают о том, как в России начали платить пенсию, о факторах, которые влияют на размер будущей пенсии, - рассказали в пресс-службе ПФР по региону.

Школьники и студенты научатся разбираться в пенсионных баллах, возрасте выхода на пенсию и других важных вопросах.

- До конца года занятия и уроки пенсионной и социальной грамотности пройдут в каждом районе Ростовской области, - добавили в пресс-службе. - Лекции запланированы в 65 образовательных учреждениях для более чем 2 тысяч учеников.

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