По данным опроса около 10% заемщиков оформляют ипотеку с целью инвестиций. Фото: Иван МАКЕЕВ

Банк ВТБ провел опрос среди своих заемщиков. По данным опроса 88% клиентов банка оформляют кредиты с целью дальнейшего проживания в приобретенном объекте недвижимости. А около 10% получили жилищный кредит с целью инвестирования средств в недвижимость и собираются сдавать квартиры в аренду.

- Ипотека сегодня - один из основных финансовых инструментов, который позволяет клиентам улучшить свои жилищные условия. Мы выяснили, что абсолютное большинство заёмщиков приобретают объекты в кредит с целью дальнейшего проживания. Несмотря на повышение ставок в текущих условиях, их уровень остается комфортным для заемщиков, а в рамках госпрограмм ставки остаются на неизменно низких значениях уже несколько лет подряд, - пояснил вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Он добавил, что для большинства заёмщиков стимулом для оформления жилищного кредита является низкая ставка. О своей готовности оформить ипотеку в случае снижения ценовых параметров заявил каждый второй опрошенный клиент. Ещё 10% заёмщиков готовы приобрести объект, если на рынке будет больше достойных предложений.

За январь-сентябрь 2022 года в целом по стране банк оформил около 149 тысяч жилищных кредитов на 678 млрд рублей.

Основная доля в сентябре пришлась на сегмент вторичной недвижимости: с готовыми объектами в этот период банк провел более 60% сделок. На первичном рынке банк оформил примерно каждую третью ипотеку. Оставшаяся доля выдач пришлась на программу рефинансирования.