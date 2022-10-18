В Ростовской области накрыли контрабандный канал по поставке оружия

Управлением ФСБ пресечены попытки продолжения осуществления контрабандной деятельности и вовлечения в указанную деятельность других жителей РФ. Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

В Ростовской области накрыли контрабандный канал по поставке огнестрельного оружия. Как рассказали в пресс-службе Управления ФСБ России по Ростовской области, под подозрением - гражданин Украины.

Мужчина ввез винтовку «ТОЗ-8» через пункт пропуска на территорию Ростовской области. А потом решил продать оружие в Кострому. Его он попытался отправить из почтового отделения Ростова.

Известно, что в отношении продавца завели сразу два уголовных дела по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» и «Контрабанда».

Теперь подозреваемому грозит реальный тюремный срок.

- Управлением пресечены попытки продолжения осуществления контрабандной деятельности и вовлечения в указанную деятельность других жителей Российской Федерации, - добавили в ведомстве.

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