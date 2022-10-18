На маршрутах Ростова с 2023 года начнут ходить 20 электробусов

Всего в Ростовской области будут ходить 40 электробусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области в 2023 году начнет работу программа по обновлению электротранспорта. В трех городах запустят электробусы и установят зарядные станции. Информацию об этом подтвердили в правительстве области.

Транспорт начнет ходить в Ростове-на-Дону, Таганроге и Волгодонске, где уже есть для этого вся инфраструктура. Всего запустят 40 электробусов, половину из них — в Ростове. Кроме того, в донской столице появятся шесть зарядных станций.

На реализацию программы будет выделено 2,2 млрд рублей. Большая часть средств поступит из федерального бюджета.

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