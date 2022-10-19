Замена газона в поселковом парке в Ростовской области обойдется в 2,5 миллиона рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области запланировали произвести благоустройство в одном из местных парков. На эти нужды планируется потратить более 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Шолоховского городского поселения. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 26 октября. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется благоустройством территории парка, который находится в поселке Шолоховском. Выбранному подрядчику предстоит заменить рулонный газон.

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Все работы необходимо выполнить до 15 декабря.

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Работы будут проходить в три этапа.