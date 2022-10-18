В Азовском море задержаны два браконьера с уловом на 170 тысяч рублей

Браконьеров поймали в Неклиновском районе. Фото: пресс-служба погрануправления ФСБ по Ростовской области.

В Неклиновском районе Ростовской области двое рыбаков были задержаны за нарушение правил рыболовства и выход в море без уведомления погранорганов, информирует пресс-службе погрануправления ФСБ по Ростовской области.

Сотрудники ФСБ при осмотре лодки нашли в ней 750 метров сетей. Также там находилась рыба частиковых видов: лещ, карп, сазан, пиленгас, толстолобик и карась. Стражи порядка выяснили, что мужчины незаконно рыбачили в 17 километрах от береговой полосы Таганрогского залива на траверзе села Круглого.

Специалисты оценили ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, в 170 тысяч рублей. Все орудия лова браконьеров были изъяты. В отношении задержанных сейчас возбуждены дела об административных правонарушениях, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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