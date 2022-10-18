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Общество18 октября 2022 15:35

Губернатор Василий Голубев выразил соболезнования жителям Ейска

Глава региона направил в адрес главы Краснодарского края телеграму
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Василий Голубев направил в адрес главы Краснодарского края телеграмму с соболезнованиями. Фото: сайт донского правительства.

Василий Голубев направил в адрес главы Краснодарского края телеграмму с соболезнованиями. Фото: сайт донского правительства.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования семьям погибших в Ейске. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

- Жители Ростовской области вместе со всей нашей страной скорбят по погибшим в результате крушения самолета в Ейске, - отмечает глава региона. - Сопереживают и разделяют чувство невосполнимой утраты.

Василий Голубев направил в адрес главы Краснодарского края телеграмму с соболезнованиями. Донской губернатор в тексте телеграмы отметил, что жители Ростовской области вместе со всей страной скорбят по погибшим в результате крушения самолета. Дончане разделяют чувство невосполнимой утраты.

Глава донского региона пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

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