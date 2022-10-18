Губернатор Василий Голубев в Волгодонске проверил ход строительства объектов

Глава ростовской области Василий Голубев 18 октября проверил ход строительства объектов в Волгодонске. Фото: Телеграм-канал Василия Голубева.

Глава ростовской области Василий Голубев 18 октября проверил ход строительства ряда важнейших для города атомщиков объектов города Волгодонска. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам донского губернатора, в городе возводится средняя школа на 600 мест, центр единоборств и путепровод через Сухо-Соленовскую балку. Сейчас создание всех трех объектов вышло на финишную прямую - они будут завершены и переданы в пользование в 2023 году, заверил глава региона.

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