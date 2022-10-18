В Ростовской области мужчина продал своему знакомому чужую квартиру за четыре миллиона рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области местного жителя заподозрили в крупном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В ростовский отдел полиции обратился аксайчанин и рассказал, что его приятель предложил ему купить у него квартиру по очень выгодной цене. Мужчина согласился на предложение друга и при встрече передал ему оплату в размере четырех миллионов рублей. Злоумышленник убедил его, что сделка будет оформлена по всем правилам, но после этой встречи он перестал выходить на связь.

Правоохранители незамедлительно занялись поисками подозреваемого. Через некоторое время его удалось задержать. Им оказался 30-летний житель Тацинского района. Полицейские выяснили, что ранее он промышлял перепродажей машин, но в какой-то момент у него возникли проблемы с деньгами и он не смог выплатить одному из владельцев дорогостоящего авто полную его стоимость. В результате этого образовалась крупная задолженность. Тогда мужчина предложил переоформить свою квартиру в счет долга. Владелец авто был согласен. Но, чтобы не остаться ни с чем, злоумышленник уговорил приобрести эту же квартиру своего приятеля, но утаил тот факт, что жилье ему уже не принадлежит. Полученные деньги злоумышленник потратил.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». В настоящее время он находится под стражей, - отмечается в сообщении.

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Общая сумма причиненного ущерба составила около 20 тысяч рублей.