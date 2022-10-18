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Происшествия18 октября 2022 17:33

В Азове 14-летняя школьница пострадала под колесами отечественного автомобиля

Девочка переходила дорогу по "зебре"
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Азове 14-летняя школьница пострадала под колесами отечественного автомобиля.

В Азове 14-летняя школьница пострадала под колесами отечественного автомобиля.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Азове школьница пострадала в аварии. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел во вторник, 18 октября, около трех часов дня в районе дома № 30 на улице Измайлова. По предварительным данным, 65-летний воитель автомобиля Lada Largus не затормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом. В это время дорогу переходила 14-летняя девочка, которая в результате оказалась под колесами машины.

Школьница получила травмы, ей оказали единоразовую помощь медики и отпустили девочку домой.

- Правоохранители организовали проверку по факту аварии. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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