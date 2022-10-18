Дончанам рассказали, что будет с кредитами мобилизованных военнослужащих. Фото: Виталий ТИМКИВ

Власти донского региона рассказали, что будет с кредитами, взятыми ныне мобилизованными военнослужащими и членами их семей. Об этом говорится в очередной части ответов на самые часто задаваемые вопросы на сайте правительства Ростовской области.

Так, участники спецоперации и члены их семей могут претендовать на кредитные каникулы по взятым ими ранее кредитам и займам. Получить их могут те, кто был мобилизован в ВС РФ, военнослужащие, которые проходят службу по контракту и в войсках нацгвардии, сотрудники спасательных воинских формирований МЧС, военной прокуратуры, а также других органов, указанных в законе «Об обороне». Также на кредитные каникулы в праве рассчитывать пограничники, находящиеся на территории РФ и обеспечивающие проведение спецоперации и отправившиеся в зону СВО добровольцы.

- Отсрочку можно получить по всем потребительским кредитам и займам, включая ипотеку, а также кредитные карты, которые заемщик взял до мобилизации или до начала участия в специальной военной операции, - отметили власти.

Кроме того, кредитные каникулы можно получить на все кредиты и займы, которые были взяты индивидуальными предпринимателями, которые в последствии были мобилизованы или пошли на фронт добровольцами. Отмечается также, что размеры кредитов и займов, а также их количество не имеют значения.

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Призыву будут подлежать только дончане, состоящие на воинском учете.