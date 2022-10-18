Дончанам придется копить на новый автомобиль более девяти лет. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области местным жителям потребуется более девяти лет, чтобы накопить на новый автомобиль из салона. Такие данные опубликовало РИА Новости после проведенного исследования.

Донской регион занял 51 строчку в рейтинге российских городов по срокам накоплений на новую машину. Жителям области необходимо будет копить копить на авто 9,4 года. Отмечается также, что после этого срока приобрести его смогут далеко не все, а лишь 41,6% населения Дона.

Приобрести подержанную машину можно практически в два раза быстрее. Откладывать деньги на такое авто нужно будет лишь 4,4 года.

«Быстрее всего собрать необходимую сумму могут жители Чукотского АО. На это у них уйдет всего 3,5 года. А вот уроженцы Чечни, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии смогут накопить на новую машину только за 11 лет, - отмечается в исследовании.

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При этом донская столица набрала меньше баллов, чем Таганрог.