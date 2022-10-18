В Ростовской области подросток попал под колеса грузовика. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Азове подросток пострадал под колесами грузовика. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел во вторник, 18 октября, около четырех часов дня в районе дома № 23 на Кагальницком шоссе. По предварительным данным 49-летний водитель автомобиля "КАМАЗ" с прицепом решил проскочить на желтый сигнал светофора, но не успел и промчался на зеленый. В этот момент дорогу по "зебре" переходил 16-летний подросток, который оказался под колесами грузовика.

Школьник получил травмы и был госпитализирован медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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