Отключения света в Ростове-на-Дону 19 октября 2022 года: электричества не будет на протяжении нескольких часов

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключения света в Ростове-на-Дону 19 октября 2022 года: ростовчанам анонсировали новые отключения электричества. Света не будет в разных районах города на протяжении нескольких часов.

Это плановые отключения. Причиной станет проведение технических работ. Об этом сообщают на сайте в компании "Донэнерго".

В среду, 19 октября, с 9 до 16 часов света не будет на ул. Каяльская 8-114; ул. Путевая 1-49; ул. 3-ая Левая 1-41, 2-40; 5-ая улица 1-9; ул. Красноаксайская 28-32.

С 9 до 17 часов обесточат дома на ул. 13-я линия 1-15, 2-16; ул. 15-я линия 1-11, 2-12; ул. Советская 12-20; ул. Курортная 1-21, 2-22; ул. Батуринская 1/2, 7, 11/14; ул. Интернациональная 4, 8А; ул. 1-я Володарского 9; ул. Литвинова 5-21; ул. Горбачева 20-40, 45-71; просп. Стачки 25/1, 33; ул. 2-я Володарского 83; ул. Плиева 2-50; пер. Ольховский 1-45, 6-66; просп. Шолохова 7-9, 18-52; ул. Цеховая 1-3, 2-4; ул. Добролюбова 1-11, 2-12; ул. Писарева 1-21, 2-14; ул. Ченцова 5-39; ул. 2-я линия 79-83, 50-74; ул. Верхненольная 43-65А, 26-36, 44-48; ул. Каяни 24/12; ул. М. Горького 20-26; пер. Доломановский 29-41, 38-48.

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