После столкновения с трактором на трассе под Ростовом погиб водитель отечественного авто. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области случилась авария с участием трактора и легковушки. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в субботу, 15 октября, около одиннадцати часов вечера на трассе "Дубовское-Заветное". По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21102" не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутный трактор "МТЗ" с полуприцепом под управлением 25-летнего шофера.

В результате аварии водитель легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте аварии. Прибывшие медики скорой помощи смогли лишь констатировать смерть.

- Донская ГАИ призывает водителей и пассажиров строго соблюдать ПДД и напоминает, что управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, а также перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства они предусмотрены, влечет административный штраф в тысячу рублей, - отмечается в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что за минувшие полтора месяца было зарегистрировано 21 ДТП, где водители и пассажиры не использовали ремни безопасности. В результате их четыре человека погибли, а 34 получили травмы различной степени тяжести.

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Полиция выясняет обстоятельства аварии.