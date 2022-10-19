На парковке в Западном микрорайоне сгорела Toyota Camry. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове сгорела припаркованная иномарка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел во вторник, 18 октября, около половины одиннадцатого вечера в районе дома № 96/1 на улице Еременко. Очевидцы заметили, как загорелась припаркованная Toyota Camry, и поспешили вызвать бригаду пожарных к месту происшествия.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено три квадратных метра. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал. Огонь удалось потушить в 23:17. Причина пожара остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам, а также они оценят причиненный ущерб.

- Для тушения пожара привлекались четыре человека личного состава и одна единица техники, - отметили в ведомстве.

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