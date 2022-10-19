В ростовской администрации прокомментировали обрушение стены дома на Суворова. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ростовские власти прокомментировали обрушение стены дома на улице Суворова. В пресс-службе городской администрации отметили, что дом был признан аварийным еще в 2018 году.

Инцидент произошел во вторник, 18 октября. Кирпичная стена трехэтажного дома № 7 по улице Суворова частично обрушилась. Обломки упали во двор. К счастью, при обрушении никто не пострадал.

- В 2018 году дом был признан аварийным, жильцы квартир расселены. В настоящее время проводятся мероприятия по выкупу одного нежилого помещения, - отмечается в сообщении.

Сейчас место обрушения огородили сигнальной лентой. Двор также огорожен и свободно попасть в дом нельзя. Угрозы дальнейшего обрушения нет.

Администрация Кировского района проводит проверку технического состояния дома и следит за соблюдением охранных мер.

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