В Ростове на проспекте Стачки погиб мужчина

Во время пожара пострадала 55-летняя женщина. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во время пожара на проспекте Стачки, 231/3 в Ростове погиб местный житель. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Возгорание произошло во вторник, 18 октября. Как уточнили в ведомстве, погибшему было 54 года. Также во время пожара пострадала 55-летняя женщина. У нее выявили отравление продуктами горения.

Сейчас службы выясняют причины пожара.

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