В Ростовской области назвали самые лучшие донские поселения

Лучшими административными центрами стали станица Кагальницкая, село Куйбышевское и город Красный Сулин. Фото: сайт донского правительства.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев озвучил итоги областного конкурса на звание «Лучшее поселение Ростовской области» в 2022 году. Об этом говорится на сайте донского правительства.

Отмечается, что конкурс проводился среди городских и сельских поселений с разным количеством населения: с численностью до 3 тысяч человек, более 3 тысяч жителей, а также среди административных центров. Основной целью конкурса стало вовлечение жителей Дона в решение вопросов благоустройства, озеленения и организации досуга и массового отдыха.

Призовые места среди населенных пунктов с численностью до 3 тысяч человек заняли Киселевское сельское поселение Заветинского района, Калитвенское сельское поселение Каменского района и Новониколаевское сельское поселение Матвеево-Курганского района.

Среди образований с численностью более 3 тысяч жителей самыми лучшими названы село Развильненское Песчанокопского района, село Екатериновка Сальского района, а также село Зеленолугское Мартыновского района.

Лучшими административными центрами стали станица Кагальницкая, село Куйбышевское и город Красный Сулин.

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