В Ростове на площади Мичурина начали восстанавливать мозаичную скульптуру «Природа»

Сейчас около скульптуры стоят строительные леса, цементом заделаны явные деформации на объекте. Фото: Екатерина ПОПОВА

На площади Мичурина в Ростове-на-Дону начались восстановительные работы на мозаичной скульптурной группе «Природа». Журналист «КП — Ростов-на-Дону» побывала на объекте.

Многие ростовчане называют эту скульптурную группу на Западном «Древом жизни». Огромное мозаичное дерево раскинуло свои ветви недалеко от остановки автобуса, поэтому каждый проезжающий может его видеть.

Сейчас около скульптуры стоят строительные леса, цементом заделаны явные деформации на объекте. До покрытия цементного слоя мозаикой еще много работы. По словам участника движения «МойФасад» Анны Соболевой, руководит строительством сам сын скульптора, художника-монументалиста и член Союза художников СССР Геннадия Снесарева.

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