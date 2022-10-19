В Ростовской области эпидпорог по ОРВИ оказался превышен на 11%

Заболеваемость ОРВИ не снижается. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ростовской области зарегистрировали 18,6 тысячи случаев заболевания ОРВИ и гриппа. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили результаты проверки с 10 по 16 октября.

За этот период показатель на 10 тысяч населения составил 44,5. Это выше эпидемического порога на 11,2%. При этом заболеваемость осталась на уровне той, что была неделей ранее.

По результатам исследования клинического материала, за 41 неделю специалисты осмотрели 106 человек, провели 1 484 исследования. В результате выявлено 46 случаев заболевания, вирус гриппа не обнаружен.

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