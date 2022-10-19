В Азове за последние сутки в ДТП пострадали два подростка

Подростки переходили дорогу по нерегулируемой «зебре». Фото: инспектор ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков.

В Азове за минувшие сутки под колеса автомобиля попали два подростка. Об этом 19 октября сообщил инспектор ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков.

По предварительным данным, 18 октября около 15:00 на улице Измайлова, 30 водитель иномарки сбил 14-летнего школьника. «Лада Ларгус» не успела вовремя затормозить. Подросток получил травмы.

Второй случай произошел в этот же день около 16:00 на Кагальницком шоссе. КАМаз двигался в районе лома №23. За рулем отечественного авто находился 49-летний водитель. Он не успел вовремя притормозить и наехал на 16-летнего парня. В результате подросток получил травмы.

Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидентов, – сообщил инспектор.

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(Подробности)