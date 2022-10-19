В Ростове во время задержания застрелили подозреваемого в убийстве мужчины на Северном

Преступник был ликвидирован при попытке задержания. Фото: СК по Ростовской области.

Полиция при попытке задержания ликвидировала подозреваемого в убийстве молодого мужчины на улице Стартовой в Ростове. Сейчас, как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ростовской области, по делу возбуждено уголовное дело.

Напомним, происшествие случилось во вторник, 18 октября, в помещении овощного павильона на Стартовой улице. Тогда, по данным СК, неустановленное лицо произвело выстрелы из огнестрельного оружия в находящегося внутри павильона 33-летнего мужчину, который являлся ИП. От полученных огнестрельных ранений потерпевший скончался на месте, а преступник скрылся.

По установленным приметам в тот же день злоумышленник был замечен в Октябрьском районе Ростова. Туда сразу же направились сотрудники Управления МВД. Во время задержания он оказал полицейским сопротивление, причинив огнестрельное ранение руки одному из них. Второму пуля попала в бронежилет, не причинив телесных повреждений. Стражам порядка в связи с возникшей для них угрозой жизни и здоровья пришлось применить табельное оружие. В результате злоумышленник был ликвидирован. Полиция установила личность преступника - им оказался 41-летний житель Ростовской области.

Сейчас по данному возбуждено уголовное дело об убийстве, следователи и криминалисты начали следственные действия, назначено проведение необходимых экспертиз.

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