Администрация Ростова запретила вскрывать асфальт без разрешения Департамента дорог

Новый порядок работы коммунальщиков коснется только укладки коммуникаций под асфальтированными автомобильными дорогами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коммунальщики Ростова-на-Дону должны будут получать разрешение на доступ к подземным инженерным коммуникациям под магистралями у Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города. Соответствующее Постановление подписал глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

Управляющие компании теперь должны согласовывать все действия на подземных инженерных коммуникациях в границах дорог на основании договора с Департаментом, который разработал две формы документа. Один вариант - на прокладку, перенос или переустройство коммуникаций. А второй - на их эксплуатацию. Новый порядок работы коммунальщиков коснется только укладки коммуникаций под асфальтированными автомобильными дорогами, а не под грунтовками и во дворах домов.

Департамент автодорог намерен прописывать условия и обязательные технические требования в приложении к договору. Что позволит усилить контроль за процессом работ, выполняемых в границах автомобильных дорог, своевременному восстановлению поврежденного дорожного покрытия за счет владельцев инженерных коммуникаций и поддержанию автомобильных дорог в нормативном состоянии.

В случае нарушения договора с Департаментом коммунальщиков ждет штраф до 300 тысяч рублей.

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