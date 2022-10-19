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Общество19 октября 2022 9:00

Администрация Ростова запретила вскрывать асфальт без разрешения Департамента дорог

Нарушители распоряжения будут платить до 300 тысяч рублей штрафа
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Новый порядок работы коммунальщиков коснется только укладки коммуникаций под асфальтированными автомобильными дорогами.

Новый порядок работы коммунальщиков коснется только укладки коммуникаций под асфальтированными автомобильными дорогами.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коммунальщики Ростова-на-Дону должны будут получать разрешение на доступ к подземным инженерным коммуникациям под магистралями у Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города. Соответствующее Постановление подписал глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

Управляющие компании теперь должны согласовывать все действия на подземных инженерных коммуникациях в границах дорог на основании договора с Департаментом, который разработал две формы документа. Один вариант - на прокладку, перенос или переустройство коммуникаций. А второй - на их эксплуатацию. Новый порядок работы коммунальщиков коснется только укладки коммуникаций под асфальтированными автомобильными дорогами, а не под грунтовками и во дворах домов.

Департамент автодорог намерен прописывать условия и обязательные технические требования в приложении к договору. Что позволит усилить контроль за процессом работ, выполняемых в границах автомобильных дорог, своевременному восстановлению поврежденного дорожного покрытия за счет владельцев инженерных коммуникаций и поддержанию автомобильных дорог в нормативном состоянии.

В случае нарушения договора с Департаментом коммунальщиков ждет штраф до 300 тысяч рублей.

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