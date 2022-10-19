В Ростовской области на базе двух колледжей откроются школы креативных индустрий

Школы креативных индустрий появятся в двух учебных заведения Ростовской области. Фото: сайт донского правительства.

Первые в Ростовской области школы креативных индустрий планируют открыть уже в 2023 году на базе Ростовского колледжа культуры и Ростовского художественного училища имени М.Б. Грекова. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Именно эти образовательные учреждения прошли отбор для предоставления субсидий из федерального бюджета страны на создание школ креативных индустрий. По словам первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова, господдержка в размере 87 миллионов рублей будет предоставлена на покупку, доставку, монтаж оборудования и сценических конструкций. Все остальные затраты возьмет на себя регион и образовательные организации.

В правительстве рассказали, что будет собой представлять типовой проект креативной школы. Она будет состоять из шести студий, оснащенных современным оборудованием и новейшим специализированным программным обеспечением. В учебном заведении новой формации будут студии: театра и театральные технологий, фото и видеопроизводства, анимации, дизайна, интерактивных цифровых технологий, а также звукорежиссуры и электронной музыки. При создании школы получатели субсидий смогут самостоятельно определить минимальный набор оборудования.

Так, в Ростовском колледже культуры намерены открыть студию звукорежиссуры и звукового дизайна, фото- и видеопроизводства, и электронной музыки, а вот в училище имени Грекова – студии анимации и 3D-графики, дизайна и интерактивных технологий VR/AR/MR. Бесплатно учиться в таких школах в течении двух лет смогут ученики 5-11 классов, что позволит им проявить себя, раскрыть таланты и расширить кругозор, определиться с интересами и будущей профессией.

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