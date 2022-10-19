Кондитерская фабрика «Мишкино» возобновила свою работу в Ростовской области

Кондитерская фабрика МИШКИНО обанкротилась в 2021 году. Фото: Николай ШЕВЦОВ.

В Ростовской области кондитерская фабрика «Мишкино» возобновила свою работу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова.

Напомним, в 2021 году имущество фабрики, основанной в 2013 году бывшим гендиректором и экс-совладельцем крупного производителя упаковки «Атлантис-пак», приобрел агрохолдинг «Степь». А несколько месяцев назад на предприятии были проведены пусконаладочные работы, практически полностью набран персонал. В данный момент фабрика набирает обороты.

- Планируется расширить ассортимент и повысить качество выпускаемой продукции, - пояснил Виктор Гончаров. - Объемы производства пока небольшие, потому что нужно выстроить логистику, обеспечить продажи, заключить контракты.

Владельцы кондитерского предприятия намерены выйти на проектную мощность в течение года, что напрямую будет зависеть от конъюнктуры рынка.

Напомним, банкротом компанию признали в марте 2021 года. В реестр были включены требования кредиторов на 2,65 миллиарда рублей. В 2021 году часть имущества обанкротившейся фабрики было приобретено за 1,487 миллиарда рублей.

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