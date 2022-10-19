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Общество19 октября 2022 11:07

В Ростовской области 22 октября пройдут соревнования по мотокроссу

В рамках состязаний будут разыграны несколько Кубков
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Состязания мотоциклистов пройдут на кубок памяти старшего тренера Ростовской области по мотокроссу Ивана Голованова. Фото: канал "Новочеркасск сегодня".

Состязания мотоциклистов пройдут на кубок памяти старшего тренера Ростовской области по мотокроссу Ивана Голованова. Фото: канал "Новочеркасск сегодня".

В Новочеркасске в пойме реки Тузлов состоятся соревнования по мотокроссу, пишет паблик «Новочеркасск сегодня».

Состязания мотоциклистов пройдут на кубок памяти старшего тренера Ростовской области по мотокроссу Ивана Голованова и на кубок командующего 8-й гвардейской армией.

Начало заездов намечено на 9:00. Спортивное мероприятие завершится в 18:00. Любой желающий сможет посетить мотосоревнования бесплатно.

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