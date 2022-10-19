В Ростовской области 22 октября пройдут соревнования по мотокроссу

Состязания мотоциклистов пройдут на кубок памяти старшего тренера Ростовской области по мотокроссу Ивана Голованова. Фото: канал "Новочеркасск сегодня".
В Новочеркасске в пойме реки Тузлов состоятся соревнования по мотокроссу, пишет паблик «Новочеркасск сегодня».
Состязания мотоциклистов пройдут на кубок памяти старшего тренера Ростовской области по мотокроссу Ивана Голованова и на кубок командующего 8-й гвардейской армией.
Начало заездов намечено на 9:00. Спортивное мероприятие завершится в 18:00. Любой желающий сможет посетить мотосоревнования бесплатно.
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