За один рейд в Элисте изъяли сразу четыре автомобиля

Во время рейда "поймались" 25 должников. Фото: УФССП по Республике Калмыкия

По итогам совместного рейда ГИБДД и судебных приставов в Элисте у должников было изъято четыре автомобиля, еще пять оставлены на ответственное хранение. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП по Республике Калмыкия.

Должников выискивали в потоке машин на улице Герасименко точечно с помощью системы «КРИС — П», которая распознавала номера. Госавтоинспекторы остановили 25 водителей — неплательщиков налогов, кредитов, штрафов, исполнительских сборов на общую сумму более миллиона рублей. У четверых владельцев изъяли машины, а еще пять оставлены на ответственное хранение - владельцев предупредили об уголовной ответственности по статье «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации».

Как заметил врио главного судебного пристава Калмыкии Бадма Малзанов, если должники не погасят задолженности, арестованное имущество после оценки независимым специалистом-оценщиком будет передано на принудительную реализацию.

А в управлении ФССП по региону напоминают покупателям автомобилей быть внимательными.

- Нередки случаи, когда при попытке зарегистрировать на себя имущество новые владельцы узнают, что поставить его на регистрационный учет не так-то просто, - предупреждают приставы. - А вся причина - в прежних недобросовестных хозяевах, которые являются должниками по исполнительным производствам.

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