В Волгодонске после столкновения автомобиля с деревом женщина попала в больницу

72-летняя женщина получила травмы и была доставлена в больницу. Фото: управление ГИБДД по Ростовской области.

В среду, 19 октября, в 10 часов 20 минут в Волгодонске произошло ДТП с участием автомобиля «Лада Гранта». Об этом информирует управление ГИБДД.

Как уточнили в управлении, авария произошла в районе дома 138 по улице Горького. За рулем находился 70-летний водитель. Управляя «Лада Гранта», по предварительным данным, он не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате пассажир, 72-летняя женщина, получила травмы и была доставлена в больницу. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства по делу.

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