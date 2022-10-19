В Ростовской области водитель попал в лобовое ДТП из-за собаки, выскочившей на дорогу

В Ростовской области собака спровоцировала дорожное происшествие. Фото: УГИБДД России по РО.

В Ростовской области собака спровоцировала дорожное происшествие, в котом пострадали два человека. Инцидент произошел накануне, 18 октября, около шести часов вечера на трассе между городом Волгодонском и поселком Зимовники.

31-летний водитель за рулем «лады» столкнулся с «девяткой».

- По предварительным данным, мужчина выехал на встречную полосу движения, избежать наезда на внезапно выбежавшую на проезжую часть собаку, - рассказали в региональном Управлении ГИБДД по Ростовской области.

Пострадали водитель «ваза» и его пассажирка. Фото: УГИБДД России по РО.

Известно, что пострадали 50-летний водитель «ваза» и его 49-летняя пассажирка. С травмами различной степени тяжести их доставили в ближайшую больницу.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.

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