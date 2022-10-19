По льготным ипотечным программам с начала года было выдано 375 млрд рублей клиентам ВТБ

Большим спросом пользуется программа «Семейная ипотека» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В банке с начала года было выдано 74 тысячи жилищных кредитов по программам с государственным субсидированием. Общая сумма выданных кредитов составила почти 375 млрд рублей.

Больше всего жилищных кредитов было получено в Москве и области. В ТОП-5 регионов по выдаче вошла Ростовская область.

Серьезным спросом среди заемщиков банка также пользуется «семейная ипотека». В нынешнем году сделки по ней оформили более 32 тысяч клиентов на общую сумму свыше 174 млрд рублей.

В рамках собственной программы ВТБ для многодетных заемщиков, по которой предоставляется дисконт к государственной «семейной ипотеке», было выдано более 3,5 млрд рублей.

- В текущих условиях льготная ипотека снова выходит на первый план у потенциальных заемщиков. Ставки по ней не превышают 5-7%, клиентам доступны предложения с первым взносом от 15%, а также специальные условия от застройщиков. По нашим расчетам, в ближайшие месяцы доля льготных сделок точно превысит 50% в продажах, - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.