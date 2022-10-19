Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 октября 2022 11:40

По льготным ипотечным программам с начала года было выдано 375 млрд рублей клиентам ВТБ

Большим спросом пользуется программа «Семейная ипотека»
Наталья ВЕСНИНА
Большим спросом пользуется программа «Семейная ипотека»

Большим спросом пользуется программа «Семейная ипотека»

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В банке с начала года было выдано 74 тысячи жилищных кредитов по программам с государственным субсидированием. Общая сумма выданных кредитов составила почти 375 млрд рублей.

Больше всего жилищных кредитов было получено в Москве и области. В ТОП-5 регионов по выдаче вошла Ростовская область.

Серьезным спросом среди заемщиков банка также пользуется «семейная ипотека». В нынешнем году сделки по ней оформили более 32 тысяч клиентов на общую сумму свыше 174 млрд рублей.

В рамках собственной программы ВТБ для многодетных заемщиков, по которой предоставляется дисконт к государственной «семейной ипотеке», было выдано более 3,5 млрд рублей.

- В текущих условиях льготная ипотека снова выходит на первый план у потенциальных заемщиков. Ставки по ней не превышают 5-7%, клиентам доступны предложения с первым взносом от 15%, а также специальные условия от застройщиков. По нашим расчетам, в ближайшие месяцы доля льготных сделок точно превысит 50% в продажах, - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.