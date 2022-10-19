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Общество19 октября 2022 12:05

В Волгодонске женщина поверила мошенникам и лишилась всех сбережений

Злоумышленник убедил сообщил, что на нее якобы пытаются оформить кредит
Лейла МИРИШОВА
После всех выполненных условий, со счета женщины списалось больше 140 тысяч рублей.

После всех выполненных условий, со счета женщины списалось больше 140 тысяч рублей.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Волгодонске местная жительница лишилась 140 тысяч рублей после разговора с мошенником. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, женщине позвонили с неизвестного номера. Человек на другом конце провода представился следователем из Москвы. Мошенник сообщил, что на нее пытаются оформить кредит. Чтобы этого избежать, женщине необходимо в банке оформить «зеркальный» кредит, а все деньги перевести на сберегательный счет, который якобы принадлежит этому банку. После всех выполненных условий, со счета женщины списалось больше 140 тысяч рублей.

- Они были на столько убедительны, что я как под гипнозом выполнила все действия, которые сказал мне мошенник, – поделилась потерпевшая.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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Общая сумма причиненного ущерба составила около 20 тысяч рублей

(Подробности)