В Волгодонске женщина поверила мошенникам и лишилась всех сбережений

После всех выполненных условий, со счета женщины списалось больше 140 тысяч рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Волгодонске местная жительница лишилась 140 тысяч рублей после разговора с мошенником. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, женщине позвонили с неизвестного номера. Человек на другом конце провода представился следователем из Москвы. Мошенник сообщил, что на нее пытаются оформить кредит. Чтобы этого избежать, женщине необходимо в банке оформить «зеркальный» кредит, а все деньги перевести на сберегательный счет, который якобы принадлежит этому банку. После всех выполненных условий, со счета женщины списалось больше 140 тысяч рублей.

- Они были на столько убедительны, что я как под гипнозом выполнила все действия, которые сказал мне мошенник, – поделилась потерпевшая.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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Общая сумма причиненного ущерба составила около 20 тысяч рублей

(Подробности)