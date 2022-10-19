В Ростовском-на-Дону зоопарке ветеринары спасли детеныша гуанако

Сотрудники Ростовского зоопарка выходили больного малыша гуанако. Фото: Ростовский зоопарк.

В Ростовском зоопарке ветеринары спасли детеныша гуанако, который родился с врожденной патологией. Об этом сообщила руководитель Управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации донской столицы Мария Петрова.

– У него почти не работали задние ноги, - отметила Мария Петрова. - Малыш не мог не то, что ходить или бегать, он с трудом мог даже подняться.

По словам специалистов, для копытных животных такой диагноз подобен смертельному приговору.

Ветеринарные врачи зоопарка буквально совершили чудо - они спасли жизнь малышу. На протяжении недели врачи накладывали лангетки, чтобы растянуть сухожилия и выровнять суставы. За гуанако наблюдали, меняли ему фиксирующие повязки и делали массаж.

Шансов на успешный исход было действительно мало, однако на помощь врачам пришла мама малыша, которая несмотря на болезнь своего детеныша кормила его молоком и постоянно была рядом. Через неделю, когда ветеринарные врачи сняли лангетку, он сам сделал первые шаги. Сейчас маленький гуанако вовсю бегает по вольеру и задирает старших товарищей.

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