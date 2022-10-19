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Общество19 октября 2022 12:32

В Ростовской области ввели средний уровень реагирования

Такой режим будет действовать в восьми приграничных регионах РФ
Анастасия ТАЛЫЗИНА
В Ростовской области будет действовать средний уровень реагирования.

В Ростовской области будет действовать средний уровень реагирования.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области введен средний уровень реагирования, сообщил сегодня, 19 октября, Президент Российской Федерации Владимир Путин.

По его словам, средний уровень реагирования введен во всех восьми приграничных с Украиной субъектах РФ: в Ростовской области, Крыму, Краснодарскому краю, Белгородской области, Брянской области, Воронежской области, Курской области и в Севастополе.

В субъектах ЦФО и ЮФО, по указу Владимира Путина, устанавливается уровень повышенной готовности. А в остальных регионах РФ вводится режим базовой готовности.

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