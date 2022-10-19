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Общество19 октября 2022 13:32

В Ростове клиника опровергла рассылку сообщений с требованием провести обследование детей из-за СВО

Сотрудники медучреждения подобных писем по электронной почте не отправляли
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Некоторые ростовские родители получили по электронной почте фейковое письмо.

Некоторые ростовские родители получили по электронной почте фейковое письмо.

Фото: Тимур ХАНОВ.

Детская клиника в Ростове-на-Дону опровергла рассылку от своего имени писем о необходимости прохождения детьми бесплатных консультаций «в связи с противоборствующей деятельностью в отношении спецоперации». Об этом говорится на странице клиники Вконтакте.

Ранее некоторые ростовские родители получили по электронной почте письмо, в котором содержалась просьба привести детей «как можно скорее на бесплатную консультацию в один из трех наших центров в Ростове». При этом предварительная запись не требовалась.

- Мы уполномочены правительством проводить бесплатное медицинское обследование детей до 15 лет, – сообщается в тексте фейкового письма.

Сотрудники детской клиники написали, что эта рассылка ведется от имени их медучреждения, но к ней они никакого отношения не имеют.

- Будьте внимательны и всегда проверяйте с какого ящика приходят письма, - поясняют медики. - Письма от нашей клиники приходят только с официальных почтовых ящиков нашего домена.

Сейчас сотрудники клиники предпринимают все возможные усилия, чтобы обезопасить всех пациентов от подобных действий и просят игнорировать подобные рассылки.

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