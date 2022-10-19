В Ростове клиника опровергла рассылку сообщений с требованием провести обследование детей из-за СВО

Некоторые ростовские родители получили по электронной почте фейковое письмо. Фото: Тимур ХАНОВ.

Детская клиника в Ростове-на-Дону опровергла рассылку от своего имени писем о необходимости прохождения детьми бесплатных консультаций «в связи с противоборствующей деятельностью в отношении спецоперации». Об этом говорится на странице клиники Вконтакте.

Ранее некоторые ростовские родители получили по электронной почте письмо, в котором содержалась просьба привести детей «как можно скорее на бесплатную консультацию в один из трех наших центров в Ростове». При этом предварительная запись не требовалась.

- Мы уполномочены правительством проводить бесплатное медицинское обследование детей до 15 лет, – сообщается в тексте фейкового письма.

Сотрудники детской клиники написали, что эта рассылка ведется от имени их медучреждения, но к ней они никакого отношения не имеют.

- Будьте внимательны и всегда проверяйте с какого ящика приходят письма, - поясняют медики. - Письма от нашей клиники приходят только с официальных почтовых ящиков нашего домена.

Сейчас сотрудники клиники предпринимают все возможные усилия, чтобы обезопасить всех пациентов от подобных действий и просят игнорировать подобные рассылки.

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