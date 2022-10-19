В азовской школе опровергли сообщения о массовом отравлении учеников в столовой

Люди сообщили, что их детям стало плохо после того, как поели в столовой учебного заведения. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Азове родители сообщили об отравлении детей в одной из школ города. Такие сообщения стали появляться в местных пабликах в соцсетях.

Люди сообщили, что их детям стало плохо после того, как поели в столовой учебного заведения. По их словам, пострадали более ста человек. Впрочем, часть родителей уверена, что причина ухудшившегося самочувствия — ротавирус. Журналист «КП-Ростов-на-Дону» обратился в школу за официальным комментарием.

— Информация не соответствует действительности. Позже мы предоставим подробный комментарий, — сообщили в образовательном учреждении.

В школе также добавили, что, вероятно, подобные слухи связаны с тем, что сейчас многие ученики болеют простудой. Тем не менее, карантин в учебном заведении не ввели. Уроки идут по расписанию.

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