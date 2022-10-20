На содержание участка Северного обхода Ростова потратят 8,1 миллиона рублей. Фото: Ирина БЫСТРОВА

В Ростовской области ищут подрядчика, который займется содержанием участка дороги на Северном обходе Ростова. На эти нужды планируется потратить 8,1 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен министерством транспорта Ростовской области. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 3 ноября. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется содержанием автомобильной дороги регионального значения «Северный обход Ростова-на-Дону» на участке трассы «г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск» - а/д «Ростов-на-Дону – Таганрог».

Финансирование будет осуществляться из областного бюджета. Заключенный контракт будет действовать до 15 сентября 2023 года.

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