В Ростове-на-Дону власти хотят очистить от незаконной торговли Соборную площадь

Рейды с участием сотрудников полиции эффективны. Фото: администрация Ростова-на-Дону

В Ростове для борьбы с незаконной торговлей на Соборной площади привлекут правоохранителей. Об этом 19 октября сообщили в администрации города. По информации ведомства, с начала 2022 года было проведено 75 рейдов, а в отношении торговцев составлены административные протоколы.

По словам начальника городского управления торговли Константина Тихонова, рейды с участием сотрудников полиции эффективны, так как у них полномочия гораздо шире.

- Проблема незаконной торговли на Соборной площади донской столицы неоднократно поднималась в публикациях городских и региональных СМИ. Администрация города делает все возможное, в рамках своих полномочий, для ее пресечения. Однако, только усилий Администрации недостаточно для полной ее ликвидации, - отметил Константин Тихонов.

За последние девять лет на территории Соборной площади ликвидировали больше ста незаконных торговых точек. После чего, там положили тротуарную плитку и установили малые архитектурные формы. Спустя время торговцы снова разложили палатки и продолжили "бизнес". Константин Тихонов добавил, что гражданам вручено около 120 уведомлений о наличии свободных торговых мест. Более 25 из них воспользовались этой возможностью.

- Сами горожане должны понять, что незаконные торговцы на Соборной площади и в любой иной точке города являются нарушителями закона, которые нарушают права горожан на удобство и комфорт, честную и прозрачную торговлю. Если горожане перестанут совершать подобные покупки, незаконная торговля исчезнет с улиц и площадей донской столицы, - подытожил начальника городского управления торговли.

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