Василий Голубев заявил, что запрет на передвижения в регионе и выезд за его пределы вводиться не будет. Фото: телеграм-канал Василия Голубева.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что для дончан не планируется вводить запрет на передвижения по территории региона и выезд за его пределы. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

- Подчеркну, что для граждан особых изменений не предусмотрено. В Ростовской области не вводится запрет на передвижение в регионе и за его пределы, - написал глава региона.

По словам губернатора, ситуация в регионе контролируемая. В Ростовской области, как и в ряде других регионов, по указу президента введен средний уровень реагирования. Все службы и ведомства на Дону уже исполняют указ главы государства.

Василий Голубев пообещал информировать дончан обо всех новых решениях и о том, будут ли вводиться какие-нибудь дополнительные меры.

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