В Ростове продолжается борьба с нелегальной торговлей на Соборной площади. Фото: администрация Ростова.

Городские власти продолжают борьбу с незаконной торговлей на Соборной площади в Ростове. В администрации уверен, что полностью ликвидировать стихийный рынок можно лишь с помощью как сотрудников полиции, так и самих неравнодушных к проблеме горожан. Об этом сообщили в пресс-службе ростовской мэрии.

- Незаконные торговцы на Соборной площади и в любой другой точке города нарушают закон и права ростовчан на удобство и комфорт, честную и прозрачную торговлю. Если горожане перестанут покупать на таких торговых точках, то и незаконная торговля исчезнет с улиц и площадей Ростова, - отметил начальник управления торговли города Константин Тихонов.

Борьбу с торговцами на Соборной площади начали еще в 2013 году. На тот момент там практически невозможно было пройти, так ка там располагалось более сотни незаконных лотков. Но площадь все-таки удалось расчистить и благоустроить. Тогда торговцы переместились в переулок Соборный. Но и там после регулярных рейдов палатки удалось убрать.

В декабре 2020 года была разработана и утверждена «дорожная карта» по ликвидации несанкционированной торговли. Предпринимателям и частным продавцам предложили места в стационарных торговых павильонах и на рынках. Тогда многие согласились на предложение и торговля на Соборной площади перестала носить массовый характер. Но рейды здесь по-прежнему продолжаются. В нынешнем году их провели уже 75 раз, а с февраля в них начали участвовать полицейские.

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И это только за минувшие три месяца 2020 года.