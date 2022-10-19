Волгодонск вошел в пятерку самых «умных» городов России

Фото:​ Управление информации и общественных связей​ Ростовской АЭС

Завершился всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика», в рамках которого муниципалитетам присваивались призовые места в пяти номинациях. Волгодонск при поддержке Ростовской АЭС стал призером в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (умный город)». Проект цифровизации «Умный Волгодонск» выдержал конкуренцию с сотней заявок из 41 региона России и занял пятую строчку в рейтинге победителей, уступив Белгороду, Курчатову, Сургуту и Железноводску.

В конкурсе «Лучшая муниципальная практика» приняли участие 50 регионов, заявив почти 1200 проектов. Федеральная комиссия конкурса распределила между российскими субъектами 50 призовых мест. Премиальный фонд конкурса составил 900 млн рублей.

- Правительство России уделяет большое внимание развитию муниципалитетов и содействует популяризации самых эффективных решений в важнейших сферах развития. Для поощрения лучших представителей муниципального управления Президент значительно увеличил призовой фонд конкурса, – отметил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

НАША СПРАВКА

Платформа «Умный город» внедряется в Волгодонске в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией «Росатом» и Правительством Ростовской области при финансовой поддержке Концерна «Росэнергоатом» и Ростовской АЭС.

Работа системы «Умный Волгодонск» направлена на повышение эффективности сферы ЖКХ. Здесь внедрены сервисы для жителей и городской администрации, объединенные единым веб-ресурсом.

Благодаря проекту жители Волгодонска через интернет могут сообщать о проблемах, получать информацию о работе общественного транспорта, наблюдать за проводимыми на территории города коммунальными работами, получать полезную информацию.

В августе Волгодонск был включен в обновленный рейтинг IQ городов, составленный Минстроем России по итогам 2021 года.