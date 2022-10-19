Донские росгвардейцы поймали нарушителей порядка в нескольких городах и районах области. Фото: предоставлено пресс-службой регионального управления Росгвардии.

В Ростовской области вневедомственная охрана за две недели поймала нарушителей порядка в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске, Константиновске и Шолоховском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В разные дни росгвардейцами были задержаны трое дончан за кражи продуктов, алкоголя, одежды и предметов личной гигиены в магазинах Новочеркасска. Еще семеро нарушителей поймали на различных охраняемых объектах Ростова, Таганрога, Новочеркасска, Константиновска и станицы Вешенской. Четверо из них нецензурно выражались и бросались на посетителей. Еще трое находились в нетрезвом состоянии в общественных местах.

Все правонарушителей передали полиции для дальнейшего разбирательства.

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Произошел конфликт с охраной. После этого полицейские мирно разрешили ситуацию.